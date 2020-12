Reggina-Brescia, i convocati amaranto: Menez e Rolando sono out

Assenti Menez, Faty, Charpentier, Rossi e Rolando per infortunio (l’esterno secondo quanto detto da Toscano in conferenza è rientrato in gruppo solo oggi e sarà probabilmente disponibile dalla prossima sfida contro il Chievo) e squalificato Folorunsho, sono 22 i calciatori della Reggina convocati dal tecnico Domenico Toscano, al termine della rifinitura, per la sfida di domani contro il Brescia.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Farroni, Guarna, Plizzari.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Marcucci, Mastour, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Lafferty, Vasic.

Indisponibili: Charpentier, Faty, Ménez, Rolando, Rossi. Squalificato: Folorunsho (1).