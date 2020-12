[GRAFICA] Reggina-Brescia, la probabile formazione amaranto: Denis verso il ritorno

Con diverse assenze, ma anche con la fame del risultato. Si presenta così la Reggina in vista della sfida di domani contro il Brescia, anch’essa decimata (ancor più degli amaranto) per la gara del ”Granillo” ed in cerca del ritorno alla vittoria. Toscano dovrà fare a meno dello squalificato Folorunsho e degli infortunati Ménez, Rolando, Rossi, Charpentier e Faty, mentre hanno recuperato Loiacono, Vasic e Lafferty, ai quali si aggiunge il ritorno dalla squalifica di Crisetig. In virtù di questa situazione, si preannunciano delle novità in ogni reparto, con il primo in ordine di schieramento a subire delle rivisitazioni che sarà quello difensivo.

Davanti all’intoccabile Plizzari, infatti, il tecnico reggino potrebbe schierare un trio inedito in virtù dell’assenza di Rossi. Ballottaggio tra Loiacono e Delprato, confermatissimo Cionek, Stavropoulos possibile sorpresa dal 1′.

Il centrocampo, invece, potrebbe scendere in campo con lo stesso schieramento di Monza. Si va, infatti, verso la conferma della linea a cinque, con la variante relativa al ritorno di Crisetig e la conferma di De Rose e Bianchi a comporre la parte interna del reparto. Sulle fasce, invece, dovrebbe prevalere la linea della continuità, con Situm e Di Chiara di nuovo in azione.

Altrettanto probabile è il posizionamento di Bellomo nel tandem offensivo, il quale dovrebbe agire da seconda punta alle spalle di German Denis, verso il ritorno dal 1′ dopo essere partito dalla panchina all’U-Power Stadium. L’argentino, finora, è in vantaggio su Lafferty.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (3-5-2): Plizzari; Delprato, Cionek, Stavropoulos; Situm, Bianchi, De Rose, Crisetig, Di Chiara; Bellomo, Denis.

BALLOTTAGGI: Delprato-Loiacono 55-45%, Denis-Lafferty 65-35%

INDISPONIBILI: Ménez, Rolando, Faty, Charpentier, Rossi.

SQUALIFICATI: Folorunsho