FIFA, l’annuncio di Infantino: “Mondiale per Club a 24 squadre in Cina”

Dopo il consiglio FIFA di oggi, il presidente Gianni Infantino ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul futuro del calcio a livello internazionale, specie per quel che riguarda il calendario degli impegni delle Nazionali e dei club. “Abbiamo preso delle decisioni sul calendario delle gare internazionali, ma alcuni degli eventi accaduti in questo periodo hanno dimostrato che magari ci sono altri modelli su cui possiamo ragionare. Penso che a metà 2021 si debba immaginare un nuovo calendario per gli anni a venire, quando scadrà quello attuale”.

Novità importante è quella annunciata da Infantino in relazione al Mondiale per Club 2020, posticipato a causa Covid e che si svolgerà nel febbraio del prossimo anno in Qatar, mentre quello del 2021 sarà a dicembre in Giappone. Entrambi con il numero di partecipanti confermato, ma forse per l’ultima volta perché, come ha dichiarato Infantino, la competizione si allargherà presto a 24 squadre: “Si disputerà in Cina. Non abbiamo ancora stabilito le date, ma si tratterà della più bella competizione per club del mondo”.