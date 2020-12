Corso per Dirigenti sportivi a distanza: aperte le iscrizioni

(Riceviamo e pubblichiamo) – Il Comitato Calabria, in collaborazione con la Scuola dello Sport del CONI Calabria, mette in campo un progetto dedicato alle società calabresi con l’obiettivo di formare i dirigenti sportivi del futuro. E’ stato infatti indetto un bando di partecipazione al Corso di Formazione di I° Livello per Dirigenti Sportivi che verrà effettuato in modalità a distanza. “E’ un progetto importante che abbiamo deciso di sviluppare per migliorare la qualità del calcio dilettantistico calabrese. E’ un percorso che mira a dare importanti basi alle conoscenze ed alle metodologie di gestione di una società sportiva e che prepara ad affrontare con le dovute competenze le responsabilità che derivano da essa. “Chi si forma non si ferma” non è solo uno slogan ma una grande verità ed è per questo che intendiamo utilizzare questo momento di forzato stop per offrire ai nostri dirigenti l’opportunità di accrescere le proprie conoscenze”. Così il Presidente Saverio Mirarchi nel presentare l’iniziativa rivolta a tutti i volontari che girano intorno all’organizzazione del calcio regionale che prevede 24 ore di studio ed una tesina finale da discutere al termine del corso che spazia dalle basi dell’ordinamento sportivo alla comunicazione , dalla giustizia sportiva alle procedure on line di segreteria, dalla responsabilità civile e penale all’importanza del rapporto tra scuola, famiglia e Settore Giovanile e Scolastico, dalle procedure Covid a materie di natura fiscale. Il corso è riservato a tutti i tesserati ed ai dirigenti di società affiliate alla F.I.G.C., in particolare riferimento a quelle nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti, dei Campionati di Calcio a undici, Calcio a Cinque, Calcio Femminile, e a quelle del Settore per l’attività giovanile e scolastica. Le domande di partecipazione al corso dovranno essere presentate alla segreteria del CR Calabria entro il 21 dicembre 2020.

NOTA STAMPA CR CALABRIA