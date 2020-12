Visti da vicino: il Brescia raccontato da Alberto Armanini (BresciaOggi.it)

Due vittorie, tre pareggi ed altrettante sconfitte, per un totale di 9 punti (con una gara in meno). È questo il bilancio attuale del Brescia, che sabato 5 dicembre alle ore 15:30 sfiderà la Reggina al ”Granillo”. A pochi giorni dal match, abbiamo contattato Alberto Armanini – collega di BresciaOggi.it – il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario della Reggina, illustrandone la situazione.

COSA E’ CAMBIATO DALLA SCORSA STAGIONE – ”Innanzitutto la categoria, è banale ma sacrosanto. Il Brescia è retrocesso dalla Serie A e, stranamente, ha pensato di lavorare in continuità per quanto concerne il gruppo di giocatori. In estate il presidente Cellino si è opposto dinnanzi a qualsiasi tipo di richiesta di cessione da parte dei calciatori più rappresentativi, anche con il rischio di creare qualche malumore all’interno del gruppo. L’elemento di discontinuità, invece, è stata la scelta dell’allenatore, con Gigi Delneri inizialmente scelto come direttore tecnico (il quale avrebbe dovuto affiancare il confermatissimo Diego Lopez) e poi all’improvviso designato allenatore della prima squadra al posto dell’uruguaiano, prima di essere esonerato dopo soltanto due partite (un punto), facendo così rientrare Lopez”.

IL MERCATO – ”Il mercato è stato assolutamente low-cost. Gli unici giocatori acquistati pagando il cartellino sono stati Jakub Łabojko, 22enne centrocampista polacco pagato 600 mila euro, e Tom van de Looi, olandese di 21 anni per il quale non ci sono notizie ufficiali circa il costo del cartellino. Tutti gli altri calciatori arrivati lo hanno fatto con la formula del prestito, vedi Jagiello e Ragusa. La cessione eccellente è quella di Sandro Tonali. Questa rosa è stata ritenuta idonea per la lotta al salto di categoria, i giocatori presi sono tutti delle scommesse eccetto Ragusa, gli altri sono tutti dei giovani. E’ arrivata infortunata, invece, la punta islandese Friðjónsson. Manca sicuramente l’erede di Sandro Tonali, un giocatore che verticalizzava e che rubava i tempi di gioco agli avversari e che aveva dato un’impronta di gioco ben precisa alla squadra, cosa che adesso non è ancora stata trovata”.

L’INIZIO DI CAMPIONATO – ”Il giudizio oscilla tra l’appena sufficiente e l’insufficiente, perché ci si aspettava qualcosa di più. Tuttavia, le prestazioni della squadra sono state condizionate da due fattori: il cambio di allenatore (e dunque di modulo) dopo sole due giornate e le tante assenze, sia dovute agli infortuni e sia al covid, che hanno limitato le possibilità di questa rosa. La squadra non ha fatto quel che poteva fare, c’è qualche piccola attenuante, ma resta un’impressione generalmente negativa dal punto di vista del gioco, ben espresso solo a sprazzi”.

CARATTERISTICHE DI SQUADRA- ”La squadra di Lopez è una squadra che, eccetto il primo tempo con il Frosinone, non impone il proprio ritmo alla partita ed il proprio gioco, ma bada più all’equilibrio, al pressing ed al recupero palla con il tentativo di ripartenza. Si affida molto ai solisti ma non ha ancora trovato una coralità, non ci sono tracce di gioco. E’ una squadra che sta completando il proprio processo di metamorfosi ed è un aspetto strano per un gruppo che è stato quasi totalmente confermato rispetto all’anno scorso. E’ più una squadra estemporanea anziché una squadra che crea con una certa continuità i presupposti da gol. Il tutto, se si esclude il primo tempo della gara con il Frosinone, dove invece la squadra si è imposta ed ha fatto molto bene”.

PUNTI DEBOLI E PUNTI DI FORZA- ”I punti deboli sono gli stessi che la squadra aveva l’anno scorso ed anche due anni fa, innanzitutto grande fragilità sulle palle inattive e molta difficoltà nella marcatura avversarie in tali situazioni e nel gioco aereo. Essendo una squadra che gioca con un 4-3-1-2, soffre molto sui cambi di gioco. Il punto di forza è che si tratta di una squadra che ha giocatori dal valore individuale molto alto, come Donnarumma e Torregrossa. In particolar modo, ritengo che quest’ultimo possa essere una risorsa molto importante di questa squadra, in quanto è l’unico giocatore che permette di tenere il pallone in avanti, è una sorta di calamita per i palloni avanzati, un regista offensivo. Tiene il baricentro alto e quando non c’è lui la squadra di schiaccia indietro e subisce le proprie fragilità difensive”.

INDISPONIBILI- ”Saranno out, tra infortunati e positivi al Covid, i vari Cistana, Semprini, Fridjonsson, Ndoj, Donnarumma, Bisoli, Skrabb, Papetti, Mangraviti ed Andrenacci. Squalificato, invece, Bjarnason”.

an. cal.