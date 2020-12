RNP Remember: la Reggina, il Brescia e la “Bestia Nera” Petruzzi

Nei primi anni del nuovo millennio, le sfide tra Reggina e Brescia in Serie A sono state una costante; nelle fila delle Rondinelle militava un certo Roberto Baggio, sogno amaranto dell’estate 2000, che non perdeva mai occasione per colpire con gol e assist. Tuttavia, a prendersi la scena e diventare Bestia Nera della Reggina fu in quegli anni un altro calciatore: Fabio Petruzzi.

Difensore centrale, classe 1970, di scuola Roma con la quale aveva disputato molte stagioni, con una sola parentesi a Udine, approdando al Brescia alla vigilia della stagione 2000/2001. La sua prima volta da avversario della Reggina coincise con lo storico 0-3 al Granillo che portò alla celebre contestazione della tifoseria. La sfida di ritorno, ad aprile del 2001, fu un altro monologo bresciano, un successo per 4-0 con Petruzzi che insaccò di testa il raddoppio su cross di Baggio (il quale segnerà poi su rigore la terza rete). Non un gol banale per lui: a trent’anni e dopo molte stagioni in Serie A, si trattò del suo primo gol in massima serie.

Due stagioni più tardi, fu ancora Brescia-Reggina al ritorno dopo il 2-2 dell’andata; locali avanti con Baggio che si fece deviare sul palo il rigore da Belardi ma che insaccò sulla ribattuta, pari siglato poco dopo da Di Michele, ma in dirittura d’arrivo ecco spuntare Petruzzi che in mischia realizzò la rete del 2-1 con la sua seconda rete in carriera. Il difensore troverà poi, un paio di mesi dopo, un altro gol, stavolta contro l’Atalanta.

Nuova stagione, 2003/2004, nuovo Brescia-Reggina, stavolta alla terza di andata. Di Biagio portò avanti i suoi, pari su rigore Nakamura e Bonazzoli capovolse il risultato prima del riposo; in avvio di ripresa la squadra di De Biasi colpì due volte in rapida successione con Caracciolo e Antonio Filippini, poco dopo Sottil riportò il risultato in parità. Intorno alla mezz’ora Nakamura dipinse una punizione imparabile per Castellazzi. Minuti finali incandescenti al Rigamonti: Roberto Baggio ancora una volta sul dischetto (una costante contro la Reggina) ma calciò a lato il pallone del pareggio; la vittoria ad un passo per la squadra di Colomba ma ancora lui, Fabio Petruzzi, ancora ad una manciata di minuti dal 90′, in girata nel cuore dell’area trovò il gol del definitivo 4-4.

Petruzzi, che adesso fa l’allenatore, chiuse la propria carriera da calciatore nel 2005 dopo una stagione al Bologna, con il quale segnò altri due gol, contro Inter e Parma, giocando contro la Reggina il match di andata al Dall’Ara vinto dai suoi 2-0. Delle 6 reti segnate in carriera, metà furono contro gli amaranto, in appena 7 incroci totali dai quali uscì sempre imbattuto con 4 successi e 3 pareggi; una statistica particolare che ha collocato con pieno merito Petruzzi nella bacheca degli avversari più letali del club dello Stretto.