Non lasciate indietro nessuno: Lega Serie B ricorda la Giornata mondiale della disabilità

“La Giornata mondiale della disabilità quest’anno assume un significato ancora più particolare. Il messaggio ‘Non lasciare indietro nessuno’ è un concetto che regala un grande senso di speranza in un periodo di pandemia dove le relazioni sociali, e quindi le certezze e i bisogni soprattutto di chi bisogni ne ha più di altri, sono fortemente a rischio se non addirittura compromessi. Ripartire al più presto anche attraverso lo sport è segno di ritorno alla normalità, non solo per i dilettanti, gli amatori, ma per tutti. Per questo, in una giornata densa di significati, la Lega B non dimentica chi si trova ad affrontare un ostacolo in più e chi di riprendere ad allenarsi, a divertirsi e a gioire ha forse più bisogno di tutti.

‘L’affetto, l’allegria e il senso di amicizia che incontro quando vedo i ragazzi del Potenza New Team, la nostra squadra di Quarta Categoria – dice il presidente Mauro Balata – mi fanno capire quanto sia importante lo sport e quanto forte la sua capacità di inclusione. In un momento in cui siamo tutti più soli dobbiamo avere una sensibilità particolare per chi soffre con ancora maggiore disagio questa condizione’.

Fonte:legab.it

Foto:legab.it