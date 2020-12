Il campionato di serie A verso metà del girone d’andata

Potrebbe essere prematuro fare sentenze ed esprimere giudizi su questo scorcio di campionato, per quanto riguarda la stagione di serie A, eppure bisogna riconoscere che stiamo vivendo un certo ritorno di equilibrio e di alternanza di risultati e prestazioni. Basti vedere cosa è successo nelle ultime quattro giornate di campionato, per avere un quadro già piuttosto esaustivo, sia per la coda che per la testa della classifica provvisoria. Così facendo possiamo notare come il Milan stia tenendo botta, nonostante un calendario tutt’altro che semplice e l’assenza di uomini chiave, come ad esempio un certo Zlatan Ibrahimović. Eppure gli uomini di Pioli hanno dimostrato di non essere Ibra dipendenti, a differenza di altre squadre, dove alcune assenze hanno coinciso con cali vistosi di prestazione. Vale sicuramente per la Juventus di Cristiano Ronaldo, ma anche per tutte le altre big, che stanno alternando ottime prestazioni a gare più impalpabili.

Le big del campionato di serie A 2020-2021

Milan escluso infatti, non è facile stabilire ora una perfetta gerarchia, visto che a parte forse l’Inter, per Juventus, Napoli, Lazio, Atalanta e Roma è stato un inizio di stagione poco costante, tra campionato e impegni europei. Il Napoli che sembrava ridimensionato proprio dopo la sfida interna con il Milan, ha risposto subito con un’ottima prestazione contro la Roma di Paulo Fonseca. Di contro abbiamo visto come l’Atalanta e l’Inter non riescano a dare continuità al loro cammino in Champions e in campionato. Lo stesso discorso vale anche per la Lazio di Simone Inzaghi, che se in Europa ha mostrato tanta qualità e un certo livello di impegno, finora in campionato è stata poco costante, pur avendo già incontrato squadre di livello come la Juventus di Pirlo. Sorprende ma solo in parte il percorso del Sassuolo di De Zerbi, mentre si conferma come una squadra di tutto rispetto il Verona di Juric, capace di impensierire ogni tipo di avversario, incluse Atalanta, Juventus e Milan. Un discorso che rende le quote serie a sempre più interessanti per il proseguo di questa stagione, visto che

La zona salvezza: le squadre in lotta per rimanere in A

Per quanto riguarda invece la coda della classifica il discorso rischia di diventare già complicato per Crotone, Genoa, Torino e per la Fiorentina che nonostante il cambio di tecnico, con Prandelli al posto di Iachini, non ha ancora trovato una continuità di prestazioni, né tantomeno di gioco. Il Crotone è già staccato dalle altre neo-promosse, visto che viaggia con ben 8 punti di distacco accumulati in soli nove turni. Naturalmente il calendario non può essere paragonato, visto che ci sono state gare dall’esito imprevedibile ed è strano come finora la formazione di Stroppa sia riuscita a ottenere un pareggio proprio contro i campioni d’Italia della Juventus di Andrea Pirlo. Per quanto riguarda le squadre di metà classifica, bisogna dire che la Sampdoria di Claudio Ranieri e il Bologna, hanno avuto un impatto decisamente più felice e positivo, se paragonate con l’avvio della scorsa stagione. Al momento però l’elemento più riscontrabile è l’equilibrio, visto che non ci sono troppi punti di distacco tra la seconda in classifica e la dodicesima. Tutti aspetti che però vanno letti e valutati in divenire, visto che durante questo mese di dicembre molti equilibri e gerarchie cambieranno, dando una precisa indicazione di quello che sarà il girone di ritorno di questo campionato di serie A 2020-2021.