Seconda Categoria, si cerca di ripartire da Gennaio

“Si è svolta quest’oggi la riunione on line tra il CR Calabria e le società di Seconda Categoria. Alla presenza del Presidente Saverio Mirarchi, dei consiglieri regionali e dei delegati provinciali e distrettuali, hanno partecipato oltre la metà delle società in organico con le quali si è discusso, così come avvenuto con le altre società dilettantistiche calabresi, di ripresa e programmazione. Il Presidente Mirarchi ha comunicato le ipotesi di ripartenza, ormai note, vale a dire ripartenza a gennaio con ripresa degli allenamenti nel mese di dicembre e lo svolgimento dei recuperi delle gare non effettuate nello stesso mese, lo slittamento della ripresa a febbraio o marzo con conseguente chiusura del campionato nel mese di giugno o luglio ed infine la terza strada che prevede la disputa del solo girone di andata e conseguenti play-off e play-out allargati. Anche le società di Seconda Categoria hanno espresso l’apprezzamento per le prime due ipotesi, con la richiesta di limitare, se non addirittura escludere, le gare infrasettimanali per la difficoltà che avrebbero i tesserati nel gestire le proprie attività lavorative. La volontà delle società a ripartire è stata più volte ribadita e con essa l’esigenza di adoperarsi con maggior impegno per garantire la sicurezza di tutti i tesserati e collaboratori. Molto apprezzata la modalità di confronto on line ed un ringraziamento da parte di tutti per la vicinanza che il CR Calabria sta dimostrando a tutte le società della regione. Con questa riunione si conclude così il ciclo di incontri programmati con le società di calcio a 11 mentre nella prossima settimana è prevista la riunione con le società di Calcio a 5″.

Nota stampa Comitato Regionale Calabria – L.N.D.