Reggina, Taibi fa da scudo: “Prendetevela con me”

La Reggina è in piena crisi, ma ha tutte le carte in regola per venire fuori. Ne è convinto Massimo Taibi, intervistato dalla Gazzetta del Sud.

<<Dobbiamo migliorare su certi aspetti e crescere alla svelta- si legge sull’edizione odierna- non è possibile giocare in dieci tre partite su quattro. Tranne che contro l’Empoli, siamo sempre usciti dal campo con episodi che ci hanno penalizzato oltremodo, compresi arbitraggi fiscali, ma non voglio trovare alibi. Se la classifica dice che dopo nove giornate abbiamo sette punti, vuol dire che la meritiamo. Momento difficilissimo, ma continuo a credere in questa Reggina>>.

Mettere i sogni nel cassetto, e pensare solo ed esclusivamente alla salvezza? <<E’ presto per parlare di classifica e di obiettivi. Intanto bisogna pensare a venire fuori da questa situazione- ha proseguito il ds- con coraggio e lavorare ancora più duramente, non ci sono altri modi per uscire dalla crisi. Con la società ed il mister il confronto è continuo ed è normale che si stia cercando di capire cosa succede. I tifosi in questo momento sono delusi, ma se proprio volete trovare un responsabile, vorrei che la gente se la prendesse con me. Toscano ed i calciatori possiedono delle qualità tecniche e morali per tirarci fuori da questa situazione, ma adesso hanno bisogno di lavorare tranquilli. Ci rialzeremo, altrimenti, come sempre me ne assumerò tutte le responsabilità>>.