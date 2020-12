Crisi Reggina: “Non è il momento di pensare al mercato. Sull’attacco…”

Manca solo un mese a gennaio, ma in questo momento la Reggina deve pensare a tutto fuorché al mercato di riparazione. A rimarcare il concetto è Massimo Taibi, nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta del Sud.

<<Mercato? Ci sono otto battaglie calcistiche, c’è un gruppo da tutelare ed incoraggiare. Poi a gennaio ragioneremo sul da farsi, non è certo questo il momento per pensarci>>.

L’attacco amaranto appare davvero spuntato, il reparto offensivo non va in rete da sette giornate e fino ad oggi ha visto il solo Mene sul tabellino dei marcatori. <<Non cerco alibi, ma quattro attaccanti su cinque hanno subìto degli infortuni, il gruppo è consapevole del momento e non per niente ci troviamo in ritiro>>.