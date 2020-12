La scelta di vita di Spanò e la certezza di Coscia: “Ogni sua decisione sarà un successo”

La storia di Alessandro Spanò, 26 anni, ex difensore e capitano della Reggiana promossa in serie B destò parecchio stupore. Il giovane calciatore, all’indomani del salto di categoria conquistato con gli emiliani ai playoff la scorsa estate, annunciò a tutti il suo addio al calcio. Spanò ha deciso infatti di frequentare la Hult Business School, vincendo una borsa di studio dopo essersi laureato in economia. Laurea che era arrivata proprio il giorno dopo la promozione in B, col massimo dei voti.

Matteo Coscia ex agente di Spanò, commenta così la decisione del calciatore e la sua visione delle caratteristiche: “Alessandro rappresenta una delle pagine più belle del mio percorso professionale. Una persona brillante, intelligente e matura più della sua età. Una scelta del genere non può che essere rispettata e applaudita, in un mondo in cui tanti giovani pur di diventare calciatori venderebbero l’anima al diavolo. Pertanto non ho provato minimamente a fargli cambiare idea, in quanto in quel momento ero affascinato dalla sua forza. Attualmente è a Londra per una prima tappa di una borsa di studio in Business Management che lo porterà poi a San Francisco e a Shanghai. Qualsiasi cosa deciderà di fare nella vita, lo porterà senza dubbio al successo, perché ha capacità e determinazione che ho visto in pochi”.