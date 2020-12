La Reggina verso la sfida contro il Brescia: il report quotidiano

La Reggina nel ritiro del Centro Sportivo Sant’Agata prosegue la sua preparazione per la gara di sabato contro il Brescia di Lopez. La società ha appena diramato il consueto report quotidiano relativo agli allenamenti della Reggina.

“Seduta mattutina per la squadra sotto la guida di mister Toscano e del suo staff. Dopo la fase di riscaldamento in palestra, la squadra ha effettuato esercizi con la palla in campo e una partitella 11 vs 11 a campo ridotto. Per la giornata di domani è prevista una seduta di allenamento mattutina”.