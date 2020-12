Brescia, l’ex Reggina Antonino Ragusa: “Serie B competitiva, inizia mese decisivo”

Nel Brescia prossima avversaria della Reggina sabato al Granillo milita Antonino Ragusa, ex della partita (in amaranto per 34 partite nella stagione 2011/2012), che arrivato alle rondinelle in estate oggi in conferenza ha analizzato il momento attuale della sua squadra in vista del prossimo match. “Le tre settimane out a causa del Covid-19 mi hanno penalizzato, ma sto entrando in forma ora e mi sento pronto. Il campionato è lungo ed è davvero troppo presto per fare dei calcoli: abbiamo un dicembre intenso e c’è tutto il girone di ritorno. Sicuramente – ha detto Antonino Ragusa – entriamo in un mese decisivo per risalire la china. Siamo consapevoli dei nostri mezzi ed è normale che una squadra retrocessa dalla Serie A punti subito a risalire, però non dobbiamo sottovalutare gli avversari anche perché la Serie B quest’anno è molto competitiva. A livello personale sto lavorando duramente per dare una mano alla squadra. Ogni Club in cui ho giocato per la promozione è stato diverso. A Spezia, ad esempio, la rosa era costruita per raggiungere i playoff e poi è andata bene. Quest’anno mi trovo al Brescia che è ugualmente forte. Giocare allo stadio senza tifosi? Non è calcio e ci penalizza soprattutto in casa dove la spinta dei supporters di dà quella marcia in più. Ci stiamo adattando anche a questo. Ruolo?In passato ho giocato in diverse posizioni, sia come seconda punta che da trequartista, ma non vedo problemi: rimango a disposizione del Mister”.

Fonte: bresciacalcio.it