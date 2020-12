Serie B, nona giornata: risultati, classifica e prossimo turno

Ultime News

Quinta vittoria di fila per la Spal che batte a domicilio l’Entella nel posticipo della 9^ giornata di Serie B; successo per 1-0 maturato al quarto d’ora della ripresa con la rete di testa di Di Francesco su azione...

Un’altra settimana di attesa. Il “restart” del massimo campionato dilettantistico nazionale avverrà domenica 13 dicembre, anziché domenica 6, così come comunicato in un primo momento. La decisione, risiede...

Spal, Empoli, Pisa e Monza. Quattro sconfitte consecutive per la Reggina, scivolata al quintultimo posto della classifica del torneo cadetto. Una serie così lunga di ko, non si registrava dalla stagione 2017/2018, in Lega Pro,...

Reggina

Cambio di programma per quanto riguarda Reggina-Cremonese, gara valida per la sedicesima giornata di andata del torneo cadetto. La sfida tra amaranto e grigiorossi, non si disputerà più in alle ore 16, così come...