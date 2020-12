Serie B, Giudice Sportivo: Folorunsho salta il Brescia

Il Giudice Sportivo di Serie B ha squalificato per una giornata il calciatore amaranto Michael Folorunsho, a seguito dell’espulsione rimediata nel corso del match di Monza. Stop di un turno anche per altri 6 calciatori, tra i quali il bresciano Bjarnason; due giornate di squalifica invece per l’ascolano Brosco. Non ancora ufficializzato il risultato di Cosenza-Salernitana.

SOCIETÀ

Ammenda di € 5.000 al Cosenza

CALCIATORI

2 giornate: Brosco (Ascoli).

1 giornata: Bjarnason (Brescia), Ba (Cosenza), Fiamozzi (Empoli), Fernandes (Pescara), Benedetti (Pisa), Costa (Reggiana), Folorunsho (Reggina).