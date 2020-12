Serie B, record di espulsioni e due esoneri: il punto sull’ultimo turno

Nona giornata di Serie B tra gioie e dolori, sempre più avanti Salernitana e Lecce, si blocca l’Empoli; zona retrocessione sempre più calda con Pescara ed Entella che non riescono a rialzarsi. Particolarità di giornata le tante espulsioni, ben 8, un numero alto, quasi un record. Inaugura la giornata di Serie B il match tra Chievo Verona e Lecce, che vede i salentini imporsi in extremis con un gol di Falco, vittoria importante su un campo ostico che permette ai giallorossi di restare ai vertici della classifica. Scivola all’ultimo gradino del podio l’Empoli, il pari con il Vicenza è la fotocopia del pareggio della scorsa settimana contro il Cittadella, gli azzurri perdono quattro punti in due partite, con la speranza di non doverli rimpiangere a fine anno. Si rialza il Frosinone a Brescia; le rondinelle reggono bene la partita, ma i ciociari, forti della superiorità numerica, riacciuffano il risultato negli ultimi minuti di gioco. Cade ancora il Pescara, per 2-0 contro il Pordenone, a farne le spese è stato mister Oddo, esonerato al termine del match. Altro esonero è quello di Bertotto ad Ascoli, dopo il tonfo di Venezia. Vittoria importante per il Cittadella, che batte per ben 4-1 il Pisa, con i toscani si confermano la peggior difesa del campionato. Piove sul bagnato per la Reggina che cade contro il Monza; gli amaranto incassano la quarta sconfitta di fila, bene i brianzoli che si rilanciano in classifica dopo un avvio complicato. Si rialza la Cremonese ottenendo un punto prezioso all’ultimo minuto contro la Reggiana. Si conferma la Salernitana, la squadra di Lotito ha superato il Cosenza e si è presa il vertice della classifica; i granata si trovano a +2 dal secondo posto e dopo tanti anni passati a fare i play-off sembrano voler riottenere la Serie A, che manca da quasi un ventennio. Chiude la giornata la partita tra Virtus Entella e SPAL, terminata con la vittoria dei biancazzurri per 1-0, la squadra di mister Marino vince grazie al gol del solito Di Francesco con i liguri che restano in zona calda e che nonostante il cambio di allenatore riescono ad invertire la rotta.

