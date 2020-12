Reggina, prosegue il recupero di Menez: le condizioni del francese

Consueto report quotidiano della Reggina sulla situazione infortunati e sulle sedute di allenamento della squadra, in ritiro al Sant’Agata fino alla gara di sabato contro il Brescia.

“Martedì di doppia seduta sul campo numero 1 del centro sportivo Sant’Agata. In mattinata il gruppo ha svolto esercizi di potenziamento muscolare in palestra ed esercizi aerobici. Nel pomeriggio la squadra ha effettuato riscaldamento sul campo e partitella a campo ridotto 11 vs 11.

Nella giornata odierna si sono sottoposti ad esami strumentali i calciatori Jérémy Ménez e Marco Rossi. Per il primo procede il percorso di recupero, con la distrazione muscolare che è in fase di cicatrizzazione. Il difensore, invece, ha riportato una distrazione al semitendinoso alla giunzione miotendinea di una certa rilevanza. I tempi di recupero, per entrambi i calciatori, saranno valutati nei prossimi giorni”. Così si legge nella nota ufficiale diramata dalla Reggina.