Qui Brescia, tra Covid e infortuni Lopez ha gli uomini contati

Se la Reggina deve fare i conti con numerosi infortuni, non va certo meglio alla prossima avversaria. Il Brescia di Lopez, infatti, è decimato dall’emergenza Covid che ha già fortemente condizionato l’ultimo match contro il Frosinone. Al momento gli assenti sono dieci: Alfredo Donnarumma, Bisoli, Mangraviti, Papetti, Skrabb, Andrenacci per Covid, ai quali si aggiungono gli infortunati Cistana, Ndoj, Semprini e Fridijonsson (questi ultimi quattro quasi sicuramente assenti nella prossima sfida del Granillo di sabato). Differenziato, nell’allenamento di ieri, per Sabelli e Torregrossa, che però sembrano essere recuperabili per la gara di Reggio. Sarà sicuramente out per squalifica il centrocampista Bjarnason.