Crisi Reggina, è la peggiore partenza degli ultimi 12 anni

<<La legge dei numeri, quella che non guarda in faccia nessuno>>.Inizia così l’analisi statistica della Gazzetta del Sud, riguardo la pessima partenza in campionato degli amaranto.

Lo score negativo di queste ultime quattro gare parla chiaro, specie se equiparato alle stagioni precedenti.

<<Sette punti in nove partite- si legge- una sola vittoria, quattro ko consecutivi. Sul campo, una partenza così negativa da queste parti non si viveva dalla serie D (2015/2016), quando l’allora Reggio Calabria racimolò lo stesso, magrissimo bottino. Il Giudice Sportivo tuttavia, nei mesi successivi cambiò le carte in tavola riguardo la sconfitta di Rende, trasformandola in vittoria a tavolino. Proprio in virtù di quel risultato, la classifica dell’epoca dice che il Reggio Calabria, nelle prime nove giornate, incamerò dieci punti. Andando ulteriormente a ritroso nella storia amaranto, solo nella stagione 2008/2009, in serie A, ci fu un inizio più traumatico, contrassegnato da cinque punti nei primi nove turni. La speranza, è che il trend possa essere invertito già domenica. La storia attuale, invece, dice che siamo di fronte alla peggiore partenza degli ultimi dodici anni>>.

A De Rose e compagni il compito di cambiare la storia, partendo già da sabato pomeriggio…