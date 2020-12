Classifica marcatori serie B: Coda in testa, salgono Tutino e Stepinski

L’ultima giornata di serie B ci consegna i gol di Tutino e Stepinski che nella speciale classifica marcatori di serie B salgono a quattro reti in campionato. Resta in vetta saldamente l’attaccante del Lecce Massimo Coda, tallonato dal bomber del Venezia Forte.

Ecco la classifica marcatori del campionato di serie B dopo l’ottava giornata:

7 reti: Coda (Lecce)

6 reti: Forte (Venezia)

4 reti: Garritano (Chievo Verona), Gargiulo (Cittadella), Marconi (Pisa), Diaw (Pordenone), Mazzocchi (Reggiana), Stepinski (Lecce) La Mantia (Empoli), Tutino (Salernitana).

3 reti: Carretta (Cosenza), , Moreo, Mancuso (Empoli), Maistro (Pescara), Vido (Pisa), Musiolik (Pordenone), Liotti (Reggina), Djuric, Kupisz (Salernitana), Castro (SPAL), Aramu (Venezia), Meggiorini (Vicenza)

2 reti: Ndoj, Ayè (Brescia), Djordjevic (Chievo VR), Ogunseye, Benedetti (Cittadella), Valzania (Cremonese), Matos, Olivieri (Empoli), Novakovich (Frosinone), Falco, Mancosu, Henderson (Lecce), Mota, Boateng, Gytkjær (Monza), Ceter (Pescara), Gucher (Pisa), Menez (Reggina), Valoti, Salomon, Di Francesco (SPAL), Cappelletti (Vicenza), Mancosu, De Luca (Virtus Entella), Fiordilino (Venezia).

In questa classifica non sono riportati i calciatori che hanno realizzato 1 rete in campionato.