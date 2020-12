Accadde oggi: Reggina-show, la capolista asfalta anche il Teramo

1 dicembre 2019, Lega Pro girone C. Forte di otto vittorie consecutive, la Reggina dei record fa visita al Teramo per la terzultima giornata di andata, sostenuta da 400 tifosi.

Gli amaranto sono al top della forma, e si presentano subito con il miglior biglietto da visita possibile. Sono passati solo 4 minuti infatti, quando Rivas inventa per Reginaldo, ed il brasiliano di testa firma la rete del vantaggio. Gli avversari, in lotta per i playoff, provano a reagire, ma sbattono contro un carrarmato. In chiusura di primo tempo, altra azione devastante della capolista: Rolando sfonda come un treno in corsa sulla sinistra e mette in mezzo, laddove la deviazione aerea di Corazza vale il bis.

Il trionfo, è completato al minuto 76: ancora un gol di testa, questa volta firmato Loiacono, sugli sviluppi di un angolo. Teramo 0 Reggina 3, la compagine dello Stretto da pienamente ragione a Tedino, tecnico degli abruzzesi, il quale nel prepartita, con grande signorilità, aveva dichiarato “affronteremo una macchina da guerra, prima in classifica con grande merito”.

Di seguito, il tabellino del match e la fotogallery del successo amaranto.

TERAMO-REGGINA 0-3

Marcatori: 4′ Reginaldo (R), 44′ Corazza (R), 80′ Loiacono (R)

Teramo (4-3-2-1): Tomei; Cancellotti, Piacentini, Iotti, Tentardini (77′ Florio); Ilari (90′ Santoro), Arrigoni (70′ Minelli), Costa Ferreira; Bombagi, Mungo (70′ Martignago); Magnaghi (77′ Cianci). A disposizione: Lewandowski, Valentini, Soprano, Cappa, Viero, Birligea. Allenatore: Tedino.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo (57′ Blondett), De Rose Bianchi (57′ Sounas), Rolando; Rivas (64′ Bellomo); Reginaldo (77′ Doumbia), Corazza (77′ Denis). A disposizione: Farroni, Geria, Gasparetto, Rubin, De Francesco, Paolucci, Salandria. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Fabio Natilla di Molfetta (Domenico Fontemurato di Roma 2 e Gabriele Bertelli di Busto Arsizio).

Note – Spettatori 3 654, di cui 377 ospiti. Ammoniti: Bianchi (R), De Rose (R), Ilari (T). Calci d’angolo: 6-4. Recupero: 2’pt; 3’st.