Serie D, nuovo rinvio per la ripresa del campionato

Attraverso un comunicato stampa, la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato che la ripresa non avverrà questa domenica.

Un’altra settimana di attesa. Il “restart” del massimo campionato dilettantistico nazionale avverrà domenica 13 dicembre, anziché domenica 6, così come comunicato in un primo momento. La decisione, risiede nella necessità di nuovi approfondimenti riguardanti il protocollo medico sanitario.

Di seguito, il comunicato della LND.

IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

– tenuto conto che, a seguito delle proposte formulate dalla LND, la FIGC in data odierna ha trasmesso la “bozza” dell’aggiornamento del Protocollo Sanitario relativo al Campionato di Serie D, ma che la stessa, tuttavia, non può essere ancora pubblicata in considerazione dei necessari successivi approfondimenti di carattere medico;

– considerato altresì che appare necessario procedere al rinvio dell’attività agonistica prevista per domenica 6 dicembre 2020, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo protocollo, così da consentire una opportuna programmazione degli interventi ivi previsti;

DISPONE

– La ripresa del Campionato Serie D 2020/2021 per domenica 13 dicembre 2020, con la calendarizzazione del programma gare previsto l’8/11/2020; nelle date seguenti sarà sviluppato il calendario di tutte le successive gare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari

Questa domenica invece, si disputeranno alcune gare di recupero. Nel girone I, in cui militano le compagini reggine, è in programma Acr Messina-Gelbison.