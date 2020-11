Serie B, pari tra Reggiana e Cremonese, Tutino stende il suo ex Cosenza. La nuova classifica

Un ex difensore della Reggina protagonista a Reggio Emilia, mentre in Calabria Tutino vince contro il suo passato ed accade un episodio particolare

Non sono mancate le emozioni nelle gare di Serie B giocatesi nella giornata di ieri, due dei tre posticipi della nona giornata di campionato. La domenica del campionato cadetto, infatti, ha visto sfidarsi, in ordine temporale, Reggiana e Cremonese prima e Cosenza e Salernitana poi.

Allo stadio “Città del Tricolore” di Reggio Emilia, l’urlo di gioia dei padroni di casa per i tre punti viene smorzato al 90′, quando i grigiorossi di Bisoli trovano la rete del pareggio all’ultimo respiro con Strizzolo, il quale risponde alla rete del vantaggio emiliano firmato Andrea Costa. Croce e delizia l’ex Reggina, che ad un quarto d’ora dalla fine è stato espulso dal direttore di fara per somma di ammonizioni, facendo così disputare alla sua squadra il forcing finale della gara in inferiorità numerica.

Finisce in dieci anche il Cosenza contro i granata, ma a nove minuti dalla fine e per mano del subentrato Ba, espulso dopo cinque minuti dal suo ingresso in campo (prima ammonizione per essere entrato senza che il compagno da sostituire lasciasse il campo, con i calabresi che, di fatto, hanno giocato in 12 per qualche secondo prima della segnalazione di Sciaudone all’arbitro). Episodi a parte, a decidere il match del “Marulla” è stato proprio il grande ex dell’incontro, ovvero Gennaro Tutino, il quale salta Falcone e deposita il pallone in rete a porta vuota, regalando il primo posto alla Salernitana.

La nuova classifica in attesa dell’ultima gara della nona giornata tra Virtus Entella e Spal, in programma questa sera.

Salernitana 20

Lecce 18

Empoli 18

Venezia 17

Frosinone 16

Spal 15*

Chievo 14*

Cittadella 14*

Monza 13*

Pordenone 12

Brescia 9*

Reggiana 8*

Cosenza 8

Vicenza 7**

Pisa 7*

Reggina 7

Ascoli 5*

Entella 5*

Cremonese 4*

Pescara 4

* una gara un meno

** due gare in meno