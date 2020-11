Reggina in campo al Sant’Agata, le ultime dal ritiro

Squadra in ritiro tutta la settimana al centro sportivo Sant’Agata, nessuna dichiarazione fino alla partita col Brescia. Questa la decisione della Reggina, subito dopo il ko di Monza.

Nella giornata odierna, gli amaranto hanno cominciato a preparare la delicatissima sfida di domenica sera. Di seguito, il report diramato da reggina1914.it.

Questo pomeriggio la squadra è scesa in campo per il primo allenamento della settimana. Dopo la prima fase di riscaldamento, il gruppo ha effettuato esercizi con la palla, partite a tema e lavoro aerobico. La seduta si è conclusa con una partita 11 vs 11 a metà campo.

Prosegue il percorso di recupero per Gabriele Rolando, mentre per Jérémy Ménez e Marco Rossi si attenderanno gli esami strumentali in programma nella giornata di domani.

Martedì 1 dicembre la squadra svolgerà una doppia sessione di allenamento.