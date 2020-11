Reggina, dentro o fuori in un mese: dicembre infuocato

Si comincia sabato 5 dicembre alle 15:30, al Granillo arriva il Brescia di Lopez. E’ la prima di una lunga e corposa sfilza di sfide che vedranno impegnata la formazione di Toscano in questo ultimo mese del 2020. Sette partite in 25 giorni. Media di una gara ogni tre giorni circa, un calendario fittissimo e decisivo anche per la formazione amaranto che ha necessità di dare una svolta al proprio deficitario campionato. Il vero clou degli impegni partirà dall’anticipo di venerdì 11 dicembre a Verona contro il Chievo: tre giorni dopo in casa contro il Venezia. Poi il calendario segue il ritmo delle festività natalizie con la Reggina che sabato 19 affronta al Granillo il Cittadella, vola a Vicenza per l’impegno del 22 dicembre e domenica 27 all’ora di pranzo sfida la Reggiana. Chiude il mese la gara contro la Cremonese fissata al Granillo per mercoledì 30 dicembre alle ore 16. Si gioca ogni tre giorni, ci si annoierà poco ma soprattutto bisognerà avere mentalmente e fisicamente una squadra pronto ad affrontare un calendario intenso e complicato. Sette gare in meno di un mese.

Le partite della Reggina:

Venerdì 11 dicembre ore 21.00 CHIEVOVERONA – REGGINA

Lunedì 14 dicembre ore 21.00 REGGINA – VENEZIA

Sabato 19 dicembre ore 14.00 REGGINA – CITTADELLA

Martedì 22 dicembre ore 19.00 L.R. VICENZA – REGGINA

Domenica 27 dicembre ore 12.30 REGGIANA – REGGINA

Mercoledì 30 dicembre ore 16.00 REGGINA – CREMONESE