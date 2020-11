Ex Reggina, Breda si presenta a Pescara: “E’ una scommessa, bella piazza e bel gruppo”

Prime dichiarazioni da neo allenatore del Pescara per Roberto Breda, chiamato a sostituire Massimo Oddo esonerato dagli abruzzesi, attualmente ultimi nella classifica di serie B. Ai microfoni di tuttopescaracalcio, l’ex allenatore della Reggina si tuffa immediatamente in questa nuova avventura. “C’è solo da lavorare, arrivo con entusiasmo perché è una bella piazza e un bel gruppo. La situazione non è semplice ma si può fare un bel lavoro. Vedo delle potenzialità da tirar fuori insieme al lavoro con i ragazzi. E’ una scommessa, ma meglio farlo con rose cosi. Ho visto il Pescara, ho guardato tante partite. Io faccio fede a quello che è stato il mio percorso da calciatore. Stare bene fisicamente e sapere bene cosa fare in campo. Il modulo? E’ presto per parlare di numeri. L’idea è valorizzare i giocatori più forti mantenendo l’equilibrio. Il Pescara parla da sè – ha detto Roberto Breda a tuttopescaracalcio – . Quando una provinciale fa la serie A più volte significa che dietro c’è passione, sia dalla parte della proprietà che del pubblico. Ricordo quando venivo a giocare qui, ho sempre trovato un clima molto caldo.”