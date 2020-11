Reggina, quattro sconfitte di fila: non succedeva dalla gestione Maurizi

Spal, Empoli, Pisa e Monza. Quattro sconfitte consecutive per la Reggina, scivolata al quintultimo posto della classifica del torneo cadetto.

Una serie così lunga di ko, non si registrava dalla stagione 2017/2018, in Lega Pro, quando gli amaranto, guidati da Agenore Maurizi, come obiettivo non avevano altro che la salvezza. In quel campionato, a dispetto di un avvio positivo, la compagine dello Stretto cadde in un vortice di risultati negativi che iniziò dal 7 novembre (0-2 in casa contro il Siracusa) e portò De Francesco e compagni a racimolare un solo punto in sette gare.

Quattro di quelle sconfitte, come detto, arrivarono l’una dopo l’altra: 1-0 a Sirscusa contro l’Akragas, 0-3 al Granillo contro la Sicula Leonzio, 2-1 a Castellammare di Stabia e nuovo 0-3 al Granillo, questa volta contro il Rende. La serie nera venne spezzata il 30 dicembre, grazie alla vittoria sul campo del Catanzaro, firmata Bianchimano.