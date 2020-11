Reggina-Cremonese, cambia l’orario del match

Il match, in programma allo stadio Oreste Granillo, non si giocherà più alle ore 16:00.

Cambio di programma per quanto riguarda Reggina-Cremonese, gara valida per la sedicesima giornata di andata del torneo cadetto.

La sfida tra amaranto e grigiorossi, non si disputerà più in alle ore 16, così come originariamente previsto dal calendario.

A darne notizia, a seguito del comunicato della Lega, è lo stesso club dello Stretto, tramite il proprio sito ufficiale

“La Lega B, attraverso un comunicato ufficiale- si legge su reggina1914.it- ha disposto l’anticipo di un’ora del match tra Reggina e Cremonese, valido per il sedicesimo turno del campionato di Serie BKT e in programma mercoledì 30 dicembre. La gara in oggetto si disputerà alle ore 15.