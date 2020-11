Gazzetta del Sud: “Reggina, rischio Menez col Brescia? Gli amaranto ci pensano”

Le ultime dall'infermeria amaranto: contro il Brescia non ci sarà Rossi, valutazioni in corso per quanto riguarda il fantasista transalpino.

Un’altro infortunio, un recupero ed un possibile “rischio”. Questa la situazione attuale dell’infermeria in casa Reggina, per quanto concerne la sfida col Brescia. Gli amaranto, in evidente crisi, continuano a fare i conti anche con una lista indisponibili quasi sempre affollatissima.

<<Si aspetta ancora il report del club-scrive la Gazzetta del Sud nell’edizione odierna- ma l’infortunio (nono della serie!) che ha riguardato Marco Rossi, dovrebbe tenere l’ex Bari e Parma fermo ai box per circa tre settimane. Recuperabile invece Loiacono, out a Monza per un problema al costato. Attenzione a Menez. In un’altra situazione, il fantasista sarebbe stato tenuto a riposo per altre due settimane, ma considerando la posta in palio, si potrebbe decidere di rischiarlo. Un altro indizio, di quanto conti la gara in programma domenica>>.

Contro i biancazzurri mancherà anche Folorunsho, espulso sabato scorso, mentre si attendo novità in merito a Vasic e Rolando.