Serie D, il recupero: prima gioia per il Roccella, Troina battuto nel finale

Il Roccella, reduce da cinque sconfitte in altrettante partite, si giocava questa gara praticamente già con l’acqua alla gola, trovandosi di fronte una diretta concorrente per la salvezza, almeno per quel che racconta la classifica dopo le prime giornate.

Si è finalmente recuperata la partita tra Roccella e Troina, già rinviata per ben quattro volte nell’ultimo mese. Al “Ninetto Muscolo” si è tornato a giocare dopo diverse settimane di stop, in attesa che il campionato riprenda a pieno regime.

