Serie B, salta un’altra panchina: il Pescara esonera Oddo e ufficializza Breda

Altro esonero in cadetteria, il secondo nell’arco di qualche ora in questa domenica. Dopo il cambio di guida tecnic in casa Ascoli, ecco che il Pescara fa lo stesso. Il club abruzzese si trova al penultimo posto della classifica di Serie B e ieri, contro il Pordenone, ha centrato la sua settima sconfitta in campionato, la seconda consecutiva. A pagarne le spese è stato il tecnico Massimo Oddo, che proprio a Reggio Calabria contro la Reggina ha dato il via ad un filotto di sconfitte che gli è costato la panchina. E’ il quarto cambio allenatore nel corso di questo campionato.

L’annuncio del Pescara

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Massimo Oddo.

Ringraziandolo per la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali.

Il successore

A prendere il posto del campione del mondo 2006, è l’ex tecnico della Reggina, Roberto Breda. In amaranto nella seconda parte della stagione 2009/10 e quasi interamente in quella 2011/12 (dove venne prima esonerato e poi richiamato alla guida dei calabrese), l’allenatore trevigiano torna a sedere in panchina dopo l’esonero di Livorno del marzo scorso. Ripartirà proprio da Pescara, così come è stato ufficializzato dal club stesso:

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Roberto Breda che già a partire da domani pomeriggio guiderà la squadra in vista della difficile trasferta contro l’Ascoli.



Da parte di tutta la società, un caloroso benvenuto e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in #BiancAzzurro.