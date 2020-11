Serie B, l’Ascoli esonera Bertotto. Delio Rossi in pole per la panchina

Altro cambio in panchina in cadetteria

Valerio Bertotto non è più l’allenatore dell’Ascoli, dopo la sconfitta di ieri. A darne notizia, con una breve nota, è la stessa società bianconera. “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra il Sig. Valerio Bertotto, al quale va il ringraziamento per l’impegno e la dedizione profusi fino ad oggi”.

Tra i nomi che si fanno per la sostituzione di Bertotto, in pole c’è l’ex Lazio, Palermo e Fiorentina Delio Rossi. La conferma dovrebbe arrivare in giornata, anche se la trattativa sembra essere a buon punto con Delio Rossi che, secondo indiscrezioni, avrebbe già raggiunto Ascoli per mettere le firme sul contratto.