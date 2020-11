Serie B, l’Ascoli ha scelto: Delio Rossi è il nuovo allenatore

Cambio di guida tecnica in casa Ascoli, che questa mattina ha annunciato l’esonero di Valerio Bertotto come allenatore della prima squadra. Decisione, quella del club marchigiano, giunta in seguito alla sconfitta di ieri contro il Venezia (2-1), la quinta in campionato. Cinque, come i punti in classifica della squadra bianconera, che da oggi sarà guidata da Delio Rossi, tecnico dal curriculum vasto ed importante. Ricordiamo che proprio contro l’Ascoli, la Reggina aprirà il 2021: la prima gara dell’anno degli amaranto sarà contro i bianconeri (e viceversa), fissata per il 3 gennaio allo stadio ”Cino e Lillo Del Duca”.

L’annuncio del club

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che il nuovo allenatore della prima squadra è il Sig. Delio Rossi. Con il neo tecnico arrivano anche i collaboratori Fedele Limone e Domenico Botticella.

A Mister Rossi e al suo staff il benvenuto della Società bianconera e l’augurio per un proficuo lavoro.

L’invito del presidente Carlo Neri

“Auguriamo le migliori fortune a Valerio Bertotto e diamo il benvenuto a Delio Rossi, un allenatore che, siamo certi, possa bene interpretare lo spirito dell’Ascoli. Invito tutti, Tifosi, giornalisti, addetti ai lavori e calciatori a stringersi al nuovo tecnico e alla Società per procedere tutti uniti in un percorso, finalizzato all’ottenimento di migliori risultati”.