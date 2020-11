Reggina alla quarta gara (su nove) senza reti

Solo otto reti in campionato per la formazione amaranto

Reggina a secco a Monza, per la terza volta nelle ultime quattro partite di campionato la squadra di Toscano non è andata a segno. La formazione amaranto, in questo avvio di serie B, su nove gare ne ha chiuse già quattro senza segnare: la prima volta contro il Cosenza al Granillo, poi in sequenza contro Spal ed Empoli, infine ieri pomeriggio a Monza. Il digiuno è stato intervallato dalla rete di Situm nella gara interna contro il Pisa.

In totale l’attacco amaranto ha totalizzato solamente 8 gol in campionato: peggio hanno fatto 5 squadre attualmente.