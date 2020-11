Reggina, per De Rose solita grinta ma sbavatura imperdonabile

Reggina in emergenza costretta dagli infortuni e delle squalifiche a ricorrere alla “vecchia guardia” e riproporre il 3-5-2 ormai abbandonato da mister Toscano a favore del 3-4-1-2, modulo con il quale gli amaranto sono sempre scesi in campo quest’anno.

Al centro della linea mediana fa il suo ritorno dal primo minuto il capitano amaranto Francesco De Rose.

Il numero 20 amaranto sfodera la solita prestazione tutta cuore e grinta, annullando praticamente le fonti di gioco avversarie, chiedere a Boateng che non la vede praticamente mai per tutta la prima frazione di gioco. Bello anche il lancio che libera Bellomo nella sortita offensiva più pericolosa degli amaranto dei primi 45 minuti.

Neanche il tempo di iniziare il secondo tempo, che pronti via, la solita ingenuità, lascia la Reggina per l’ennesima volta in inferiorità numerica.

Diventa così dura, durissima, resistere in 10 uomini agli attacchi del Monza, ma al capitano impegno e determinazione non difettano. Ed è in quel frangete che De Rose commette un errore imperdonabile: con la squadra in uscita e stretta dal pressing avversario, il capitano sbaglia clamorosamente un tentativo di pallonetto, riconsegnando la sfera al Monza che guadagna l’angolo dal quale scaturisce il gol vittoria. Nei restanti 40’, il mediano cosentino, cerca per come possibile di rendersi utile nella ricerca della disperato pareggio, ma non riesce praticamente più ad incidere, come del resto tutta la squadra.

