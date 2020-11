Reggina, le pagelle dei quotidiani sportivi nazionali dopo Monza

La quarta sconfitta consecutiva in campionato per la Reggina arriva al termine di una gara, quella di Monza, fortemente condizionata dall’espulsione di Folorunsho ad inizio ripresa che ha lasciato i ragazzi di Toscano in dieci uomini per la terza volta nelle ultime quattro gare in questa stagione. I quotidiani sportivi nazionali hanno così giudicato le prestazioni dei singoli calciatori amaranto: tra i migliori sicuramente il portiere Plizzari, che per i tre quotidiani merita 7 in pagella.

Corriere dello Sport: Plizzari 7, Delprato 5,5, Cionek 6,5, Rossi 6 (21′ Stavropoulos 6); Situm 5,5 (80′ Rivas s.v.), Bianchi 5,5, De Rose 6, Folorunsho 5, Di Chiara 6,5; Bellomo 6, Lafferty 5,5 (59′ Denis 5,5). All.: Toscano 5,5.

Gazzetta dello Sport: Plizzari 7, Delprato 5, Cionek 5,5, Rossi 6 (21′ Stavropoulos 6); Situm 6,5 (80′ Rivas s.v.), Bianchi 6, De Rose 6 , Folorunsho 4, Di Chiara 5,5; Bellomo 6,5, Lafferty 5 (59′ Denis5,5). All.: Toscano 6.

Tuttosport: Plizzari 7, Delprato 6, Cionek 6, Rossi 6 (21′ Stavropoulos 6); Situm 6,5 (80′ Rivas s.v.), Bianchi 6, De Rose 5,5, Folorunsho 5, Di Chiara5,5; Bellomo 5,5, Lafferty 5 (59′ Denis 6). All.: Toscano 6,5.