Reggina, Lafferty ancora a secco: un ritorno senza acuti

Partite tra luci (poche) e ombre (parecchie) quella della Reggina all’U-Power Stadium di Monza. Tra le tante ombre c’è quella di Kyle Lafferty; un rientro poco fortunato quello del nordirlandese, tornato in campo dopo un mese, che non riesce ad incidere sul risultato. Lafferty specie nella prima frazione di gioco non riesce quasi mai ad attaccare la profondità verso la porta difesa da Lamanna e si segnala solo per una girata “strozzata” che non impensierisce il portiere. Lotta e cerca di aiutare la squadra a salire, nulla di più. L’attaccante diventa praticamente irraggiungibile quando la Reggina rimane in 10, la sua partita si conclude anzitempo, ad un quarto d’ora dalla ripresa, sostituito da mister Toscano. Digiuno pesante per l’attaccante ancora a digiuno di reti in questa stagione. La condizione fisica ed emotiva non sono delle migliori: ma l’ambiente amaranto ha bisogno, al più presto, di una svolta che possa passare anche dalle sue prestazioni.

Santo Nicolò