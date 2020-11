Gazzetta dello Sport, il titolo: “Il Monza va con il rosso”

“Il Monza va con il rosso. Mota, testata vincente con la Reggina in dieci”. Così la Gazzetta dello Sport, titola l’articolo dedicato alla gara di ieri, vinta dalla formazione di Brocchi sulla Reggina di misura grazie alla rete di Mota. Partita fortemente condizionata dall’espulsione di Folorunsho che, dopo novanta secondi dall’inizio della ripresa, ha lasciato in dieci la sua squadra. Reggina poco pericolosa in attacco ma che, almeno nelle prima frazione aveva ben interpretato il match anche in considerazione delle numerose assenze.

“La partita si sblocca quando Michael Folorunsho, centrocampista italo-nigeriano in prestito dal Napoli, decide di abbattere Barberis prendendosi il secondo giallo. Fallo inutile per posizione (molto lontano dall’area) e il momento (la Reggina stava controllando il gioco senza patemi)”, così il giornalista della Gazzetta dello Sport commenta l’episodio decisivo del match.