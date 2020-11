Reggina, Toscano a fine match: “La ruota girerà anche per noi”

Al termine di Monza-Reggina, il tecnico amaranto Mimmo Toscano ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale dei brianzoli, prima che il club amaranto comunicasse il silenzio stampa.

“Mi è piaciuto lo spirito della squadra, nonostante le tante assenze; avevamo di fronte un avversario forte, di grande levatura. Abbiamo fatto 45′ in cui potevamo sfruttare meglio le situazioni create e rischiando poco; poi siamo rimasti in dieci, ed è la terza volta, è diventata dura soprattutto perché giocavi contro questo Monza. Siamo riusciti a rimanere in partita, provando a creare occasioni per evitare la sconfitta. Dobbiamo perseverare con tenacia lavorando perché la ruota girerà anche per noi, ne sono convinto. Il Monza? Ha grandi individualità, non abbiamo corso grossi pericoli in inferiorità numerica, solo una certa pressione maggiore. Guardo però in casa nostra e alla prestazione dei miei ragazzi.”