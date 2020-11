Monza-Reggina, le pagelle amaranto: Plizzari para il possibile, Bianchi lento

Quarta sconfitta consecutiva in campionato per la Reggina che perde a Monza nonostante abbia interpretato bene il match e fortemente penalizzata dall’espulsione (l’ennesima della stagione) di Folorunsho arrivata ad inizio ripresa. Reggina che non demerita nel collettivo, con qualche eccezione. Le pagelle di RNP:

Plizzari 6,5 (il migliore) Para l’ingiusto rigore a Boateng volando sulla sua sinistra, esce a valanga su Colpani.

Delprato 5 Sembra concedere poco agli attaccanti di Brocchi, Mota però lo sovrasta e segna il gol deciivo.

Cionek 6 Almeno tre chiusure decisive a difesa della porta.

Rossi s.v. Dal 21′ Stavropoulos 6 Non paga lo scotto del debutto, estremamente concentrato.

Situm 6 Nella prima parte di gara è il più propositivo, anche se si perde nella fase finale. Costretto ad abbassarsi troppo con l’inferiorità numerica. Dal 80′ Rivas s.v.

Bianchi 5 E’ il più titubante della mediana, ritmo lento e troppe incertezze. Paga evidentemente troppo il salto di categoria.

De Rose 5,5 Tra i migliori per sostanza e continuità, fin quando non perde la palla in uscita avviando l’azione che porterà al vantaggio di Mota.

Folorunsho 5 Gioca pulito e bada all’essenziale anche se mancano i suoi strappi offensivi, il secondo fallo che ne determina l’espulsione è ingenuo. Lascia la squadra in dieci nel momento più importante.

Di Chiara 6,5 Nelle due fasi è sempre attento, con almeno due diagonali difensive perfette. Vorrebbe osare perché ha gamba e fiato, ma non ha campo libero per affondare.

Bellomo 5,5 Spreca una buona occasione cercando la porta e non premiando Folo e Lafferty piazzati meglio in mezzo all’area. Più di quantità che di qualità, ma per questa Reggina non basta.

Lafferty 5,5 In campo dopo un mese, macchinoso ma altruista: esegue gli ordini di Toscano, ne prende pochi da buttare dentro. Dal 6’ Denis 5,5 Le solite fatiche ma nemmeno una occasione per calciare a rete.

Toscano 6 Può fare poco con mezza squadra indisponibile e l’ennesimo match chiuso in inferiorità numerica. Nel primo tempo la Reggina concede pochissimo ed interpreta la gara senza sbavature, linee corte e raddoppi costanti. Nella ripresa l’espulsione di Folorunsho stravolge ogni cosa e costringe gli amaranto alla quarta sconfitta consecutiva. Gli uomini sono pochi e gli episodi continuano a voltare la faccia alla Reggina.

v.i.