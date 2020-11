Monza-Reggina, le formazioni UFFICIALI: Bellomo e Lafferty in attacco

Svelate le formazioni ufficiali del match tra Monza e Reggina, valido per la nona giornata del campionato di serie B e che inizierà alle ore 16. Toscano costretto a scelte quasi obbligate schiera Delprato in difesa al posto di Loiacono ed un centrocampo a 5. Bellomo e Lafferty in attacco.

Queste le formazioni ufficiali:

Monza (4-3-1-2): Lamanna; Donati, Bellusci, Paletta, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, D’Errico; Boateng; Gytkaer, Mota Carvalho. A disposizione: Di Gregorio, Fossati, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Maric, Colpani, Sampirisi, Lepore, Marin, Machin. Allenatore: Brocchi.

Reggina (3-5-2): Plizzari; Delprato, Cionek, Rossi; Situm, Bianchi, De Rose, Folorunsho, Di Chiara; Bellomo, Lafferty. A disposizione: Farroni, Guarna, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Stvaropoulos, Marcucci, Mastour, Rivas, Denis. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Ivan Robilotta di Sala Consilian (Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1 e Francesco Di Monte di Chieti). Quarto ufficiale: Lorenzo Illuzzi di Molfetta.