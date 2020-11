Monza-Reggina, D’Errico: “Vittoria importantissima”

Al termine della gara vinta dal Monza contro la Reggina grazie alla rete di Mota, nel post partita è intervenuto il capitano brianzolo, Andrea D’Errico che ha commentato così il match.

“Una vittoria importantissima – dice D’Errico – , allunghiamo la striscia positiva, dieci punti nelle ultime quattro gare e tanti margini di miglioramento per noi. Adesso è fondamentale resettare e pensare già alle prossime sfide che sappiamo possono proiettarci in alto nella classifica. Forse è vero che non concretizziamo tanto, ma ci stiamo allenando tanto e passerà anche questo problema sono convinto perché abbiamo attaccanti molto forti”.