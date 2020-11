I Top di Monza-Reggina: Plizzari evita il raddoppio, Di Chiara sugli scudi

Nonostante la sconfitta, tra gli amaranto qualche nota positiva si è registrata nelle prestazioni di Alessandro Plizzari e di Gianluca Di Chiara, autori di una gara, specie il portiere amaranto, tutto sommato positiva in quel di Monza.

I TOP di RNP

Alessandro Plizzari: si riscatta pienamente dopo la prova opaca della settimana scorsa. Si fa trovare sempre pronto nell’arco del primo tempo sulle occasioni da gol capitate tra i piedi degli attaccanti del Monza. Incolpevole nella rete del vantaggio di Dany Mota al minuto 54. Tre minuti dopo, al 57’, si supera parando il rigore a Boateng, tenendo ancora a galla le residue speranze di pareggio dei calabresi. Esce a valanga nel finale, cercando di salvare il possibile.

Gianluca Di Chiara: forse la migliore prestazione da quando veste l’amaranto. L’esterno sinistro è autore di una gara diligente e propositiva. Pur trovandosi faccia a faccia con un cliente scomodo come Donati, in fase difensiva l’esterno amaranto ne ha quasi sempre limitato le incursioni. In fase propositiva, invece, si è fatto apprezzare per qualche bel lancio a tagliare il campo, efficace per liberare Situm dalla fascia opposta e creare i presupposti per qualche pericolo ai danni della retroguardia avversaria. Tra gli ultimi ad alzare bandiera bianca.

Giuseppe Canale