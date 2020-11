I Flop di Monza-Reggina: Folorunsho ingenuo

Di sicuro un pomeriggio non memorabile quello di Nicolò Bianchi e Michael Folorunsho, tra i peggiori in campo nella sconfitta di Monza. Una gara sottotono per i due centrocampisti amaranto, in particolar modo per Folorunsho, il quale, espulso al 47′, ha lasciato la compagine di Toscano in 10 uomini.

Nicolò Bianchi: non riesce più ad essere determinante, ad incidere nel match come lo scorso anno. Le cose migliori le riesce a far vedere in fase di interdizione, mentre in quella di spinta e, ancor di più, nell’ultimo passaggio, considerate i suoi punti di forza nella scorsa stagione, sembra essersi perso. Qualche buona sovrapposizione sulla fascia destra ma, come già ribadito, senza sviluppi particolarmente interessanti per la manovra d’attacco amaranto. Prova sottotono.

Michael Folorunsho: rovina una discreta prestazione riuscendo a rimediare due cartellini gialli nello spazio di due minuti intervallati dalla pausa tra primo e secondo tempo. Ne rimedia uno mentre si gioca il recupero della prima frazione a causa di un fallo a metà campo su Boateng ed il secondo ad inizio ripresa, nel tentativo di rimediare alla perdita della sfera, effettuando un’entrata poco ortodossa sulle gambe di Barberis, che non concede alternative al direttore di gara se non quella di mostrargli il secondo giallo e quindi l’automatico cartellino rosso. Lascia i compagni colpevolmente in inferiorità numerica, creando i presupposti per la quarta sconfitta di fila.

Giuseppe Canale