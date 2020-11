Monza-Reggina, FOCUS ON: Boateng, la trequarti fa paura…

Ultime News

“La Reggina comunica che a partire da lunedì 30 novembre e fino alla gara con il Brescia la squadra sarà in ritiro presso il centro sportivo Sant’Agata. I tesserati non rilasceranno dichiarazioni agli organi di...

Reggina

Continua il periodo nero della Reggina, che anche all’U-Power Stadium di Monza non riesce a conquistare punti in grado di muovere la classifica. Alla squadra di Toscano, questa volta, non basta lottare su ogni pallone ed...