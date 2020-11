Monza-Reggina, FOCUS ON: Kyle, è il tuo momento…

“Domani Lafferty gioca titolare”. Mimmo Toscano ha rotto ogni indugio, ufficializzando il ritorno del centravanti nordirlandese nell’undici di partenza. Momento cruciale, sia per la squadra che per l’attaccante nordirlandese: per rialzarsi dalle sabbie mobili della classifica, la Reggina ha bisogno dei gol dell’ex Palermo, il quale fino ad oggi, in campionato, è stato utilizzato dall’inizio solo nella trasferta di Lignano Sabbiadoro, contro il Pordenone.

Fisicità, esperienza, doti tecniche: il classe ’87 ha l’opportunità di scrollarsi di dosso l’etichetta di “oggetto misterioso”, e dimostrare anche in riva allo Stretto di essere un elemento che in serie B può spostare gli equilibri, così come accaduto nella stagione 2013/2014, quando guidava l’attacco del Palermo insieme ad un certo Paulo Dybala.

Per uscire con un risultato positivo da Monza, servirà una gara da lottatori: ed è proprio quella del lottatore, una delle caratteristiche che hanno accompagnato la carriera di Kyle Lafferty. Questo è il momento, ora o mai più…