Monza-Reggina in numeri: Barillà 136 in B con l’amaranto, brianzoli a segno nelle ultime 5

Il sito ufficiale del Monza, ha pubblicato i “numeri” (in collaborazione con StatsPerform) del prossimo match tra brianzoli e la Reggina che si disputerà domani pomeriggio con inizio alle ore 16.Vediamoli nel dettaglio:

“Il Monza ha vinto solo una delle ultime otto partite di Serie B contro la Reggina (3N, 4P), compresi due pareggi nei due scontri più recenti contro la formazione calabrese nella stagione 1998/99. Dopo aver perso la prima sfida interna di Serie B contro la Reggina nel 1965, il Monza è stato sconfitto solo una volta nelle successive 10 partite casalinghe contro i calabresi nel torneo cadetto (3V, 6N). Monza e Reggina si sono già affrontate da neopromosse in Serie B nella stagione 1988/89: bilancio a favore degli amaranto con una vittoria e un pareggio. Il Monza ha perso solo una delle sette parite in questa Serie B (2V, 4N); l’ultima volta che i brianzoli hanno ottenuto al massimo una sconfitta dopo le prime otto gare del campionato cadetto risale alla stagione 1979/80″.

Reggina e Monza, possesso palla

“La Reggina non ha vinto nelle prime quattro trasferte in questa Serie B (3N, 1P); in ciascuna delle precedenti due stagioni in cadetteria (2012/13 e 2013/14) i calabresi non hanno trovato il successo nelle prime cinque gare esterne. Il Monza è andato a bersaglio in ciascuna delle ultime cinque partite in questa Serie B: l’ultima volta che la formazione lombarda ha messo a segno almeno una rete in almeno sei gare consecutive nel torneo cadetto risale all’aprile 2001 (otto in quel caso).

Monza (55%) e Reggina (55.5%) sono due delle tre squadre con la più alta percentuale di possesso palla in questa Serie B – entrambe dietro alla Reggiana con 57.5%. Nessuna squadra ha realizzato più reti della Reggina nei primi 15 minuti di gioco in questa Serie B (tre); parziale in cui gli amaranto non hanno ancora subito reti. Christian Gytkjær ha preso parte a un gol in ciascuna delle sue ultime tre partite di Serie B (due reti, un assist); l’attaccante del Monza ha partecipato al 43% delle reti messe a segno dalla sua squadra nel torneo in corso (tre su sette)”.

L’ex di lusso: Antonino Barillà

“Antonino Barillà ha disputato 136 partite in Serie B con la maglia della Reggina mettendo a segno 10 gol, inclusa la sua prima rete nel campionato cadetto nel dicembre 2009 contro l’Ascoli; questa sarà sua la prima gara contro la formazione calabrese nella competizione”.

Da monzacalcio.com /Fonte: StatsPerform