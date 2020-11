Monza-Reggina, l’amarcord di Simonini: “Una giornata bruttissima…”

Nonostante quell’errore, la tifoseria si strinse intorno all’attaccante, capace di far impazzire di gioia i reggini qualche mese addietro, grazie al gol con cui decise il derby di Messina. <<La settimana successiva, contro il Padova, i tifosi mi dedicarono un lungo striscione di incoraggiamento, fu una emozione enorme, ebbi in quel momento la certezza di essere entrato nel cuore del popolo amaranto>>.

A distanza di trent’anni, Simonini è tornato a rivivere quel pomeriggio, nel corso dell’intervista rilasciata a Gazzetta del Sud . <<Una giornata bruttissima- commenta l’amatissimo ex-. Partivamo con i favori del pronostico, mentre il Monza lottava per non retrocedere. Quel giorno allo stadio c’erano molti più tifosi della Reggina, si era terzi in classifica. Bivi segnò per loro al settantesimo, mentre a due minuti dalla fine ebbi la possibilità di battere un calcio di rigore. Calciai ed andò male, se avessimo vinto avremmo preso certamente il volo verso la promozione>>.

Ultime News

Reggina Monza-Reggina, la probabile formazione biancorossa: Boateng dietro Gytkjaer 27/11/2020 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it Dare continuità ai tre risultati utili consecutivi è l’obiettivo del Monza di Cristian Brocchi, che domani contro la Reggina vorrà proseguire il trend positivo di risultati e prestazioni derivato dalle ultime uscite. Il...