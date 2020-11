Monza-Reggina, la probabile formazione biancorossa: Boateng dietro Gytkjaer

Dare continuità ai tre risultati utili consecutivi è l’obiettivo del Monza di Cristian Brocchi, che domani contro la Reggina vorrà proseguire il trend positivo di risultati e prestazioni derivato dalle ultime uscite. Il tecnico biancorosso potrà contare su un vasto organico, che ritrova Paletta e Frattesi dopo i forfait delle ultime uscite (il primo ha saltato la sfida di campionato con il Pordenone r quella di coppa con la Spal, mentre il secondo soltanto quest’ultima).

L’attaccante Finotto, il centrocampista Rigoni (ex) ed il difensore Pirola gli unici indisponibili per la sfida contro gli amaranto di mister Toscano, contro il quale Brocchi riproporrà il suo 4-3-1-2.

Per l’ex tecnico del Milan arrivano conferme sulle fasce, con Donati e Carlos Augusto che staranno agli estremi del reparto difensivo, che vedrà gli inamovibili Paletta e Bellusci al suo interno. In mezzo al campo, dovrebbero trovare ancora spazio i “fedelissimi” Armellino e D’Errico, con Barberis in cabina di regia.

In avanti non è affatto in discussione la presenza di Kevin Prince Boateng, punta di diamante del calciomercato a firma Galliani dei brianzoli di Berlusconi. Il ghanese agirà a sostegno di Gytkjaer e uno tra Dany Mota e Maric, con il primo che sembrerebbe essere leggermente favorito sul secondo in quello che è un ballottaggio fittissimo.

LA PROBABILE FORMAZIONE BIANCOROSSA

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Donati, Paletta, Bellusci, Carlos Augusto; Armellino, Barberis, D’Errico; Boateng; Gytkjaer, Mota. All. Brocchi

BALLOTTAGGI: Paletta-Scaglia 70-30%, Mota-Maric 55-50%

INDISPONIBILI: Finotto, Rigoni, Pirola

Si ringrazia per la collaborazione il collega Antonio Scirtò di MonzaNews.it.

a.c.